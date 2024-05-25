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劉生画集及民芸術観（聚英閣：大正9年12月10日発行）大正9年12月1日印刷大正9年12月10日発行ヤケ、破れなどあり中古品、かつ、長期自宅保管品であることを十分ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。なお、一応の確認をしてはいますが、乱丁・落丁につきましては現品優先とさせて戴きますのでご了承ください。