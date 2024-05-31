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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5中古で購入しましたが、殆ど使わないので出品しました。本体一式、純正充電スタンド、ソフト1、2TSSDセット価格です。バラ売りもご質問下さい。RAZERヘッドセットも出してますので検索して下さい。#注意事項#⭐︎目立つ傷汚れ無し⭐︎SSD増設不具合無し⭐︎箱は画像の箱が全て⭐︎赤コントローラ完売しました。⭐︎ソフト２本完売しました。
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