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PSVR カメラ同梱版 CUH-ZVR2　後期型
商品番号 J45431524843
商品名

PSVR カメラ同梱版 CUH-ZVR2　後期型
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlaystationVRCUH-ZVR2（後期型）●セット内容PSVR本体カメラ同梱PlayStationVRWORLDS　ソフト各種コードモーションコントローラー2本説明書こちら数回ほど使用していたものになります。状態は写真を見てご確認ください。3枚目の写真で見えにくいですが、ヘッドセットクッション部分表面の加工が剥がれていますが動作に支障はないです。必要なコードも揃っておりすぐにご使用いただけます。モーションコントローラー2本付きですのでお買い得です。動作確認済みです。それでは宜しくお願い致します。ノークレームノーリターンでお願いします。
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