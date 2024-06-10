PSVR カメラ同梱版 CUH-ZVR2　後期型

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PlaystationVRCUH-ZVR2（後期型）●セット内容PSVR本体カメラ同梱PlayStationVRWORLDS ソフト各種コードモーションコントローラー2本説明書こちら数回ほど使用していたものになります。状態は写真を見てご確認ください。3枚目の写真で見えにくいですが、ヘッドセットクッション部分表面の加工が剥がれていますが動作に支障はないです。必要なコードも揃っておりすぐにご使用いただけます。モーションコントローラー2本付きですのでお買い得です。動作確認済みです。それでは宜しくお願い致します。ノークレームノーリターンでお願いします。