「古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究:現行復原の検証と新復原案の提示:博士学位請求論文」吉村作治定価:￥3800以前、地元の美術館で展示会のときに数量限定の直筆サイン入で購入いたしました。購入後、パラパラと見たのみで長期間暗所保管しておりました。自宅保管のことご理解いただける方、よろしくお願いいたします。直筆サイン入りのため、貴重と思います。大きさがありますのでお値下げ不可とさせて頂きます



古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究 ―現行復原の検証と新復原案の提示―



古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究 : 現行復原の検証 ...



古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究 ―現行復原の検証と新復原案の提示



古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究 ―現行復原の検証と新復原案の提示―



吉村作治 古代エジプト・クフ王「第1の船」の復原に関する研究 ...



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