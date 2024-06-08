レジギガス\u0026イベルタル

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商品詳細
パック購入開封後すぐスリーブに入れファイリングして保存していたものです。素人目ではありますが状態はかなり良いものだと思われます。素人管理ですので完美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。状態は写真にて確認よろしくお願いします。気になる部分があれば質問下さい。即購入OK◯※水濡れ対策、折れ防防止をして発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/providence96994.html
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