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レジギガス\u0026イベルタル
商品番号 N32425034959
商品名

レジギガス\u0026イベルタル
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パック購入開封後すぐスリーブに入れファイリングして保存していたものです。素人目ではありますが状態はかなり良いものだと思われます。素人管理ですので完美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。状態は写真にて確認よろしくお願いします。気になる部分があれば質問下さい。即購入OK◯※水濡れ対策、折れ防防止をして発送させて頂きます。
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