YMO WORLD TOUR LIVE/フェイカー・ホリック

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商品詳細
「FAKERHOLICYMOWORLDTOURLIVE」FAKERHOLICJANコード:4988024014547※レンタルアップではありません〜状態〜リーフレットにやや黄ばみありその他に細かい傷みはありますが、特に目立った傷や汚れはありません。プチプチとクリスタルパックで梱包をいたします。〜商品内容〜ディスク×2ディスクケース×1リーフレット×1※CDの商品です。DVDとお間違いのないようお願いします。※ご購入を検討される場合はプロフィールの文章を確認の上お願いいたします。#YMO#フェイカーホリック#CD
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