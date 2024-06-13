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ファーバーカステル ポリクロモス 120色 缶入り
商品番号 A48133191275
商品名

ファーバーカステル ポリクロモス 120色 缶入り
ブランド名 ファーバーカステル
特別価格 税込 8,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類···油彩色鉛筆芯が少し減っている色もあります。あまり使わなくなってきたので出品します。
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