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- 【チベット密教 新品 】タンカ マンダラ 手描き ブッダ 釈迦 a4
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商品詳細
チベット密教 仏教 密教釈迦 仏陀 曼荼羅◾️タンカ THANGKA曼荼羅 マンダラ 手描き 1点物◾️新品 未使用 縦×横 約38センチ×約33.5センチ内枠 約33×27.5キャンパス地あらゆる時間は存在の中にあり、あらゆる存在は時間の中にある。本来、生きるものは全て仏性を有し誰でも仏となる可能性を持っている。御守り 開運 金運 幸運#ラヴィローズ9_チベット密教曼荼羅 マンダラ 梵字 六字真言 オム マニ ペ メ フム ブッダ 仏陀 ヨガ 瞑想 浄化 ヒーリング リラクゼーション セラピー マントラ ヘルスケア お守り 御守り 釈迦 結界 高野山 空海 弘法大師比叡山 最澄 縁起物※インポート品のため、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。
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