【新品未開封】店舗購入限定特典付き！ 初回限定盤 Roman DVD

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商品詳細
当時ドハマリして使用用・保存用に買った保存用の方になります。※シュリンク未開封の完全新品未使用品です※とらのあな購入限定特典のパスポートケース付き（こちらは開封済みです）—————※状態は綺麗ですが、中古品のため多少のキズ・使用感がございます。※また、素人による検品ですので、多少の見落としはあるかもしれません。完璧な状態のものをお求めの方はご購入をご遠慮ください。—————#SoundHorizon#Sound_Horizon#サンホラ#Revoさん#じまんぐ#LinkedHorizon#Linked_Horizon#CD・DVD「SoundHorizon/SoundHorizonConcertTour2006-2007『Roman～僕達が繋がる物語～』〈限定盤・2枚組〉」SoundHorizon定価:￥6571
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Sound Horizon Concert Tour 2006-2007『Roman~僕達が繋がる物語~』〈限定盤〉 [DVD]
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駿河屋 -<新品/中古>加藤ミリヤ / ROMAN[DVD付初回生産限定盤]（邦楽）
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