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【箱のまま発送】クレイバースト 1BOX シュリンク無し ポケモンカード
商品番号 T22426145327
商品名

【箱のまま発送】クレイバースト 1BOX シュリンク無し ポケモンカード
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンクなし箱付きシュリンクは剥がされた為ついておりません。30パック製造番号一致しております。未サーチですので封入率も変わりませんのでご安心下さい。
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