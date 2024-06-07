ラブandベリー　DSソフト　カード

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。DSソフト、カードリーダー、カード60枚のセットです。DSソフト、カードリーダーは動作確認済みです。カードに数枚記名等あります。ご不明な点がございましたらコメントください。
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