ESP SNAPPER オーダーメイド品

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商品を閲覧いただきありがとうございます。こちらは２０１６年製のESPのスナッパーALです。オーダーメイド塗装であり、赤のラメを散りばめたカラーです。ネックプレートがチタン製の5本留めになってからのモデルです。あまり弾く機会がなかったので、フレットの減りも少な目です。ネックも捻れ反りは異常なく、全フレットベントしても音詰まりなどはありません。元々はSSHのピックアウトですが、ピックガードを変えてダンカンのイングヴェイ SKT-S10の3シングルに交換してあります。ピックアップセレクターは5ウェイです。元のピックアップ\u0026ピックガードは付属しません。ザグリがあるため、ピックアップなどを揃えればsshに戻すことは可能です。バネのタイプは忘れましたが、裏のスプリングはESP製のを5本交換しています。スタジオで、大音量で鳴らしましたが、特に異常はありませんでした。エルボーカットの側面くらいに写真の通り、あまり目立ちませんがエクボ傷があります。その他細かい擦れ傷等がありますが、全体的にとても綺麗だと思います。付属品は写真にあるものが全てです。また、当方はプレーヤーではありますが、ギター本体や機器等の知識については素人ですので、詳細については写真で判断願います。ギターは付属のESP純正ハードケースに入れて発送いたします。また、日中は仕事のため基本夜間の対応となりますので、購入後の発送については、可能な限り迅速な対応を心がけいたしますが、多少のお時間をいただく場合がございますますので、ご了承願います。以上、ご理解をいただけます方のみご購入、よろしくお願いいたします。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···SNAPPER#stratcaster#snapper#ESP#guitar#ギター #ストラトキャスター #スナッパー ＃エレキギター