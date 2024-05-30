NINTENDO SWITCH 任天堂 スイッチ 本体 プロコン セット

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2020年度版 NintendoSwitchです。ジョイコンの色はネオンレッドとネオンブルーになります。プロコントローラーをセットでお付けしています。大切に使用して参りましたのでまだまだ使用可能ですが傷、スレ等がございます。ご希望であれば写真に写っている物にSwitch本体の箱をお付けします。※写真にてキズや欠品などのチェック宜しくお願いします。動作確認は致しております。初期化済み。普通に使用可能です。充電、Wi-Fi、Bluetooth、ネット接続、dockにてHDMIテレビ出力、ジョイコン操作は出来ております。すり替え防止の為、返品、交換は一切受け付けません。購入される前に質問等、宜しくお願い致します。神経質な方は購入されない様よろしくお願い致します。値下げ交渉はコメントにてお願い致します。任天堂