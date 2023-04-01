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貴重⭐︎50年以上前の物も　資料　国内外美術展、美術館、特集、ガイド、23セット！
商品番号 K45623716461
商品名

貴重⭐︎50年以上前の物も　資料　国内外美術展、美術館、特集、ガイド、23セット！
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内外美術展や美術館のガイドや資料集など大量セットPart2です。Part2は海外美術展や作品集となっています。状態は①に合わせて登録しました。質問頂ければ個別に写真載せます。A⭐︎綺麗　Ｂ⭐︎普通　C⭐︎経年劣化など有　D⭐︎ひどい　Ｅ⭐︎ジャンク◉写真１枚目①【ルーブル美術館】左上A　日本語　1990年代　②【ルーブル】右上Ｂ　日本語　当時の地図付き　端が若干黄色　1976年？③【プラド美術館　ガイド】左下A　日本語　1994？④【TURNERATTHETATE】C　全て英語1980年代？また、中にテートギャラリーのフリーペーパーが２冊有り当時のもの？◉写真２枚目⑤【NationalArchaeologicalMuseum】左上C　ギリシャアテネ考古学博物館？昭和54年？チケット半券のような物有⑥【NATIONALANTHROPOLOGICALMUSEUM】右上C英語　年代不明⑦【DelphiMANOLISANDRONICOS】左下C英語　1979年？　デルフィー博物館⑧【RHODES】右下表紙裏C中身Ｂ　1977？　54年ロードス博物館◉３枚目⑨【日本版　VERSAILLES宮殿　庭　トリアノン（小宮殿）】左上C　日本語1975年⑩【ヴェルサイユ　宮殿と庭園　トリアノンの見学ガイド解説と全見取り図付き】右上Ｂ　日本語　年代不明だが、⑨と同時期？11【羅馬とヴァチカン】左下ＢC日本語1978年12【ロシア•ソ連　ヒューマン　リアリズム絵画の流れ】右下C　1973年？　◉４枚目13【THEHOUSEONTHEKLONG】左上写真部はＢ　白紙ページが数枚とれてしまっています。　英語　タイの家や絵など14【thefamilyofman】右上C英語　1955年？写真集、現代アート　15【アルハンブラの秘密】左下A日本語　年代不明　当時の地図有16【メスキータ　コルドバ大聖堂】右下A日本語　1989？＋αおまけ　旅行ガイド寄りのものや図鑑【バルセロナのすべて】【セヴィリアのすべて】【バンクーバーは招く】【ニュージーランド】【ノルウェー】【真珠湾物語】【フィレンツェ】計23冊家に眠っていた不用品です。Part1とセット可
http://narcologia.ru/goods/unusable736774.html
http://narcologia.ru/goods/message923927.html
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