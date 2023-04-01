貴重⭐︎50年以上前の物も　資料　国内外美術展、美術館、特集、ガイド、23セット！

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商品詳細
国内外美術展や美術館のガイドや資料集など大量セットPart2です。Part2は海外美術展や作品集となっています。状態は①に合わせて登録しました。質問頂ければ個別に写真載せます。A⭐︎綺麗 Ｂ⭐︎普通 C⭐︎経年劣化など有 D⭐︎ひどい Ｅ⭐︎ジャンク◉写真１枚目①【ルーブル美術館】左上A 日本語 1990年代 ②【ルーブル】右上Ｂ 日本語 当時の地図付き 端が若干黄色 1976年？③【プラド美術館 ガイド】左下A 日本語 1994？④【TURNERATTHETATE】C 全て英語1980年代？また、中にテートギャラリーのフリーペーパーが２冊有り当時のもの？◉写真２枚目⑤【NationalArchaeologicalMuseum】左上C ギリシャアテネ考古学博物館？昭和54年？チケット半券のような物有⑥【NATIONALANTHROPOLOGICALMUSEUM】右上C英語 年代不明⑦【DelphiMANOLISANDRONICOS】左下C英語 1979年？ デルフィー博物館⑧【RHODES】右下表紙裏C中身Ｂ 1977？ 54年ロードス博物館◉３枚目⑨【日本版 VERSAILLES宮殿 庭 トリアノン（小宮殿）】左上C 日本語1975年⑩【ヴェルサイユ 宮殿と庭園 トリアノンの見学ガイド解説と全見取り図付き】右上Ｂ 日本語 年代不明だが、⑨と同時期？11【羅馬とヴァチカン】左下ＢC日本語1978年12【ロシア•ソ連 ヒューマン リアリズム絵画の流れ】右下C 1973年？ ◉４枚目13【THEHOUSEONTHEKLONG】左上写真部はＢ 白紙ページが数枚とれてしまっています。 英語 タイの家や絵など14【thefamilyofman】右上C英語 1955年？写真集、現代アート 15【アルハンブラの秘密】左下A日本語 年代不明 当時の地図有16【メスキータ コルドバ大聖堂】右下A日本語 1989？＋αおまけ 旅行ガイド寄りのものや図鑑【バルセロナのすべて】【セヴィリアのすべて】【バンクーバーは招く】【ニュージーランド】【ノルウェー】【真珠湾物語】【フィレンツェ】計23冊家に眠っていた不用品です。Part1とセット可
http://narcologia.ru/goods/unusable736774.html
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