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初回生産限定【劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 日本爆裂!! 】豪華限定版 トランプ付き
商品番号 E47874615047
商品名

初回生産限定【劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 日本爆裂!! 】豪華限定版 トランプ付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初回生産限定【劇場版ゲゲゲの鬼太郎日本爆裂!!】豪華限定版トランプ付き「劇場版　ゲゲゲの鬼太郎　日本爆裂!!　豪華限定版」初回生産限定の、本編とボーナスディスクのDVD2枚組です。封入特典として、トランプとして使用できる「妖怪四十七士遊戯札」が付いています。（未使用でビニールに包んであるままです。）箱の中はDVDケースもディスクも美品なのですが、外箱に少し傷みがあります。他に見落としがあった場合はご容赦下さい。定価6800円（税抜）
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