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秀行打碁撰集 1000部限定
商品番号 F54366789640
商品名

秀行打碁撰集 1000部限定
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。秀行打碁撰集です。没後十余年、未だに人々を惹きつけて止まない囲碁棋士・藤沢秀行。昭和52年に1000部限定で刊行された、藤沢自身の選・寸評による棋譜集です。昭和7年〜第一期棋聖位獲得の昭和52年まで収録。ぜひお楽しみください。複数オーナー品。外箱は経年並ですが中身のダメージは少なめ、特筆すべき瑕疵はありません。並以上の中古本です。書き込みもありません。直筆揮毫の色紙(？)が付属していたようですが、上下巻の書籍のみの出品です。3〜4枚目の写真で色味が異なりますが同じ書籍です。購入ご検討よろしくお願いします。#囲碁#藤沢秀行#秀行打碁選集
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秀行打碁撰集 1000部限定
藤沢秀行碁撰集 限定1000部 | monsterdog.com.br

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