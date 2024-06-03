●美品●PS3プレステ3 FF XIII-2 LIGHTNING EDITION

PS3プレイステーション３FINALFANTASYXIII-2LIGHTNINGEDITIONVer.2 ライトニングエディションバージョン2ライトニングエディションVer.2FF13-2・大変珍しいモデルのPS3です。しかも美品です。約10年前の機種ですが使用感が無くキレイな状態です。動作に関しても全く問題ありません。レアなアイテムで、気に入って頂ける品物だと思います。・『美品』ですが『新品』ではありませんので、多少のキズや汚れはご了承ください。・動作確認済みです。LANケーブルを使ったNET接続も問題ありません。・PS1のソフトは『いまさら』なので確認していません。・付属品は写真にあるものです。（本体、ソフト、説明書、電源ケーブル、AVケーブル、外箱、中箱）・説明書の袋は未開封です。・コントローラー、HDMIケーブル、LANケーブルは付属しません。必要に応じて、ご準備お願いします。・ディスクには若干キズがあります。・私も中古で購入したアイテムです。・簡易清掃は行いましたが、素人による清掃なので細かい部分の汚れが残っているかもしれません。ある程度はお許しください。・コメントの返事は気づけばすぐに行います。ただし、微妙なコメントはスルーさせて頂きます。（検索すればわかる質問・目的の不明な質問）・こちらは大変珍しい品物なので、『値引き交渉』はお受けしません。表示されている金額でご検討ください。・最後までお読みいただき、ありがとうございます。



PlayStation 3 (320GB) FINAL FANTASY XIII-2 LIGHTNING EDITION Ver.2 (CEJH-10020)



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