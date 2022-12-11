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pico4 vrゴーグル　vrセット　カバー　ケーブル
商品番号 P30770370895
商品名

pico4 vrゴーグル　vrセット　カバー　ケーブル
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 15,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pico4と本体ケース、充電ケーブルのセットでの販売です！128g商品の状態に関しましては、写真での確認をよろしくお願いします！大きな傷等は特にございません。購入された方はよく確認をされたと判断いたします。身勝手な返品等に関しまして、お断りします。セットでの販売です！バラ売り値下げ不可です！
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