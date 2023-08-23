松村公嗣 画集 求龍堂グラフィックス 1995年

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自宅の書棚で長年保管されていた物です。カバーと中のページの端に多少日焼けがございますが、目立つ汚れ等もなく年代の割には状態は良いと思います。あくまでも古本であるということをご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。美品、新品をお求めのお客様はご遠慮下さい。※アート関係の本を中心に他にも出品しておりますので、是非こちらからご覧下さい。#EchoBooks#松村公嗣#本#芸術／絵画・彫刻#画集#絵画#求龍堂グラフィックス