シルフィア Sylphia PCエンジン SUPER CD-ROM2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。PCエンジンソフトCDーRo㎡「シルフィア」です。スーパーポ●トさんにて査定済みです。動作確認済みです。中々見ないお品なので、この機会に是非ともご検討よろしくお願いいたします。全体的に汚れキズなどあるため、気になる方は御遠慮ください。値引き不可、即購入可能でお願いいたします発送：らくらくメルカリ便
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