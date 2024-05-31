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SHARP ツインファミコン 後期型 本体一式 箱付き ディスクメンテナンス済
商品番号 W69664526625
商品名

SHARP ツインファミコン 後期型 本体一式 箱付き ディスクメンテナンス済
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末限定特価18500円→16000円！！■説明・全体的に経年程度の小傷等はございます。・ディスクシステムオーバーホールしております。　（・ベルト交換モビロンバンド・グリスアップ等）〜動作確認〜・ファミコンソフトOK！・ディスクシステムOK！（エラーが出やすく読み込みシビアなメトロイド動作読込確認済み）■付属品・本体（大きなヤケやキズ破損もなく比較的美品）・AVケーブル・電源アダプター・箱（スリキズ多め大きな破れはありません。）（動作確認に使用したソフトは付属しません。）昨今の「レトロゲームブーム」で以前よりも本体や周辺機器など減少傾向にあります。また価格も高騰気味になっておりますのでお早めに❗この機会にぜひ！！#ツインファミコン#SHARP#シャープ#任天堂#ファミコン#ディスクシステム#レトロゲーム#昭和レトロ
http://narcologia.ru/goods/recuperation234921.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador821706.html
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