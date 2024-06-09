新品未開封 小田和正 LIFE-SIZE 2022ファンクラブ限定DVD

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新品未開封小田和正LIFE-SIZE2022ファンクラブ限定DVDPRESS会員限定で発売される、小田和正の一年間の活動を編集したDVDです。新品未使用、到着したまま、商品は未開封のまま、お届けします。〈LIFE-SIZE2022〉＜収録分数157分＞2022年はとにかくツアーでした。途中、本当に様々なことが起きましたが無事に完走することができました。（残念ながら代々木公演は延期となりましたが）そんな激動の「こんど、君と」ツアーを余すところなくお伝えしてまいります。内容：◆吉田拓郎さん「雪さよなら」REC◆アルバム「earlysummer2022」REC◆ツアー2022「こんど、君と」◆MONSTERbaSH2022 等