仏教美術 中国 仏像 釈迦牟尼仏像 小仏像 銅製 銅器

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商品詳細
主題...仏像・神像ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高約21.5CM幅約7CM長約7CM重さは約900グラム《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。
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