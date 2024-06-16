大百科シリーズ 12冊セット

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新品で購入したもので、全て中古になります。破れていてページが無い、等はありません。通常に子供が読んでいたのものなので、角の折れや磨耗は写真のとおりです。カバーの有る無しも写真のとおりになります。1冊1冊の値段が高いので、シリーズが好きな方で、中古でも構わないという方に購入していただければと思います。・異種最強王図鑑・禁断の都市伝説大百科・神話最強王図鑑・世界のUMA未確認生物大百科・禁断の都市伝説大百科・世界の妖怪大丈夫・世界の都市伝説大百科・水中最強王図鑑・日本の神々大百科・世界の天使と悪魔大百科・超能力者大百科・深海生物大百科