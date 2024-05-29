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ニンテンドーwiiU 本体　ソフト　タタコン　セット
商品番号 M77237390007
商品名

ニンテンドーwiiU 本体　ソフト　タタコン　セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーwiiU本体とリモコン、ソフト9本、太鼓のセットです。初期化，消毒済みハンドルX2太鼓X1リモコンX4ぬんちゃくX2コード類Wiiソフトドンキーコング　returns太鼓の達人いただきストリートスイングゴルフ　パンやスーパーマリオ　ギャラクシー２ニュースーパーマリオブラザーズ　wiiWiiUソフトニュースーパールイジUニュースーパーマリオブラザーズU進め　キノピオ隊長全て動作確認した後、初期化しました。説明書がありますが、保証書に書き込みがありますので、そこはカットしてお入れします。#任天堂#Nintendo#ここのゲーム多数出品
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