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野上弥生子　署名本　縁・父親と三人の娘　昭和５２年成瀬書房刊２００部限定版
商品番号 G60308706666
商品名

野上弥生子　署名本　縁・父親と三人の娘　昭和５２年成瀬書房刊２００部限定版
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野上弥生子の肉筆署名、落款いりで縁・父親と三人の娘です。昭和５４年成瀬書房刊２００部限定版の限定番号拾番です。絵中川一政です。詳細は画像1枚目にて確認お願いします。経年してますがまずまずの状態は保っています。
http://narcologia.ru/goods/cotton756961.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring57996.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual855046.html
○縁・父親と三人の娘 野上彌生子・毛筆署名落款入り 特装限定200部の5 ...
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昭和54年 野上彌生子著 「縁・父親と三人の娘」 毛筆署名落款入 限定 ...
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