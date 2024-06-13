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CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
商品番号 K58881607836
商品名

CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,560 円
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商品詳細

⚠️裁断済み⚠️裁断済みのため、「全体的に状態が悪い」で出品しています。新品未使用の商品を裁断機で裁断後、すぐに包装しています。書き込み、マーカー、押印はありません。※トラブル防止のため、「裁断済み」の意味をご存知ない方は、ご購入をお控えください。●その他、注意事項:・裁断時・スキャン時についた汚れやキズ等がある場合がございます。・こちらの商品は即購入していただいて構いません。「CT診断一問一答:研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識」神田知紀/神田知紀/村上卓道/村上卓道定価:￥6600(税込)#神田知紀#神田知紀#村上卓道#村上卓道#本#自然／医療・薬学・健康
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