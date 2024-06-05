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未開封 色違い レックウザ 144/BW-P
商品番号 A21310979807
商品名

未開封 色違い レックウザ 144/BW-P
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード任天堂Dsソフト　ポケモン　信長の野望に付属していたレックウザ　一枚　未開封品ワンオーナー品当時はゲームプレイ目的だったので、カードは暗所にて保管していました折れ防止、水濡れ防止で送らせて頂きます種類···ポケモンカード(ポケカ)
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