未開封 色違い レックウザ 144/BW-P

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商品詳細
ポケモンカード任天堂Dsソフト ポケモン 信長の野望に付属していたレックウザ 一枚 未開封品ワンオーナー品当時はゲームプレイ目的だったので、カードは暗所にて保管していました折れ防止、水濡れ防止で送らせて頂きます種類···ポケモンカード(ポケカ)
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