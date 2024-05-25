最高の恋人 [レンタル落ち] 全39巻セット　b154

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商品詳細
『タイトル』最高の恋人『内容紹介』演技力も高く評価されるカン・ミンギョン（Davichi）、カン・テオ（5urprise）、クァク・ヒソン（EDEN）が共演！彼らが繰り広げるドキドキの三角関係から目が離せなくなる。そして、再婚により、新たな幸せをつかもうとする彼らの両親、夫の不倫に悩むヒロインの姉など、それぞれが抱える悩みに共感間違いなし!!元恋人との一つ屋根の下での生活にハラハラドキドキし、登場人物たちが悩む姿やヒロインの成長を応援したくなる、家族の絆にもハマるサクセス＆ラブストーリー！『キャスト』カン・ミンギョン、カン・テオ、クァク・ヒソン、ハ・ヒラ、チョン・チャン●こちらの商品はレンタル店で使用していた中古品となってます。ディスクとジャケットのみの発送になります。●不織布のケース、プラスチックケースご希望の場合は別料金となります。⚠️購入前にコメント下さい。#plumeria322#plumeria322DVD#plumeria322韓流ドラマ#plumeria322レンタル落ちレンタル落ちDVD
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