阪神大震災被災地航空写真集

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商品詳細
阪神大震災被災地航空写真集ランドサット写真56枚絶版貴重資料定価14,000円外箱に凹みキズなどあります。中の写真は大変綺麗です。資料的に価値が高い航空写真です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper932609.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric619745.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical307201.html
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