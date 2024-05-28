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クレイバースト　1BOX
商品番号 W25799804309
商品名

クレイバースト　1BOX
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はポケモンカードクレイバースト　1BOX以上となっております。先日、カードショップにて購入した商品です。シュリンクは目の前で回収されてしまったのでございませんが、1BOX全てございますので封入率に変わりはございません。発送の際は、パックにぷちぷち、外箱を折り畳み同梱の上発送致します。ご希望やご質問ございましたら、お気軽にお声かけ下さい。宜しくお願い致します。ポケセンカードポケモンカードゲームポケカスカーレットexバイオレットexクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者レイジングサーフ
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