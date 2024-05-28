クレイバースト　1BOX

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こちらの商品はポケモンカードクレイバースト 1BOX以上となっております。先日、カードショップにて購入した商品です。シュリンクは目の前で回収されてしまったのでございませんが、1BOX全てございますので封入率に変わりはございません。発送の際は、パックにぷちぷち、外箱を折り畳み同梱の上発送致します。ご希望やご質問ございましたら、お気軽にお声かけ下さい。宜しくお願い致します。ポケセンカードポケモンカードゲームポケカスカーレットexバイオレットexクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者レイジングサーフ