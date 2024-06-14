遊戯王　コスパ　アクリル　アクスタ　アクリルスタンド　ゼアル　ZEXAL

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商品詳細
新品未開封ですが、画像2枚目のように外袋が剥がれそうになっています。初期スレ等気にされない方のみ。質問等無ければ即購入可バラ売り5555円アクリルスタンドシリーズバリアン
http://narcologia.ru/goods/injure410967.html
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