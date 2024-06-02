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小磯良平画伯　バレリーナ陶版画 額なし
商品番号 L85554279877
商品名

小磯良平画伯　バレリーナ陶版画 額なし
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

小磯良平画伯のバレリーナ陶板画です(^^)鳴海製陶株式会社　NARUMI　陶板画　バレリーナ　人物画　RKoiso・サイズ:　作品　縦32㎝×横23cm・技法：陶板画即購入OKです♪
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