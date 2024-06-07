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登場! 所さんも激推し！ 新品未開封 特典付 奥田民生 \



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トツゲキ！オートモビレ - YouTube



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奥田民生 ドーロムービーCD収録曲を発表、所ジョージ作詞・作曲「録音 ...



「タワー」ギター＆ボーカルREC【ドーロムービー“トツゲキ！オートモビレ”録音編②東京タワー後編】



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新品未開封！所ジョージさんも激推し！奥田民生ドーロムービー\"トツゲキ！オートモビレ\"【仕様】Blu-ray+CDトールプラスチックケース紙スリーブケースブックレット付き【収録時間】本編154分＋特典映像【品番】Blu-ray特典クリアファイルもお付けします。【内容】本編Blu-rayは、奥田民生がすでにYouTubeで公開している、自作のレコーディングカー”トツゲキ号”を製作し、その車中でレコーディングをする企画から派生したもので、外装がオールオレンジのトツゲキ号で東京から京都まで各地を旅しながら曲をレコーディングする模様を中心に収録した、旅と音楽の”リアル「さすらい」”ドーロムービーです。各地でのレコーディングの模様はもちろん、レコーディング以外のご当地でのエピソードやアウトドア的な見どころも盛り沢山。本編でもれた映像やスタッフによるオフショット等特典映像も収録予定。加えてYouTubeで公開されている曲を含め、”トツゲキオートモビレ”スタイルで完成した音源を収録したCD付きです。ブックレットにはスタッフが撮影したオフショット写真等も掲載予定。2022年秋の奥田民生の遊びがつまった、音楽・車・楽器・レコーディング・旅・アウトドア・奥田民生好きなどなど...たくさんの方に楽しんでいただける内容です。#奥田民生#所ジョージ#世田谷ベース