未開封CD】ダイインクライズ　NOTHINGNESS TO REVOLUTION

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新品】未開封 限定再発 ダイ・イン・クライズ／DIE IN CRIES ...



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Die In Cries – Nothingness To Revolution (1991, Digipak, CD) - Discogs



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CRAZE·DIE IN CRIES·D'ERLANGER | settannimacchineagricole.it



ダイインクライズ/THANX～ベスト・オブ・ダイ・イン・クライズ



DIE IN CRIES】 VISAGE バンドスコア ダイインクライズ | happivape.com



☆廃盤レア☆DIE IN CRIES(ダイ・イン・クライズ)2ndアルバム『VISAGE ...

========================✨ご覧いただき有難うございます。✨他にも出品しているのでご覧いただけると嬉しいです！#ミィが出品している全商品はこちら#ミィが出品しているCD一覧はこちら========================こちらは【未開封CD】です。新品はあまり販売されておらず希少です。「DIEINCRIES/NOTHINGNESSTOREVOLUTION」購入時定価: 税込3605円1stCDインディーズ限定再発盤＊VO「kyo」がDIEINCRIES構想の手始めに発表した作品＊豪華ジャケット＋24ｐカラー・ブックレット限定5000枚（オリジナル版は1991年8月10日発売）規格番号HML006CD【収録曲】1.LAZYCALM2.LAMENTATION3.NOISYCROWD4.SHADEOFRHYTHM5.DIEINCRIES6.NERVOUS(EXTENDEDVERSION)【状態】未開封CDです。ビニールは二重になっており、非常に綺麗です。外側のビニールは多少のスレ感があります。【長期自宅保管品】1990年代当時に購入したCDで長期自宅保管していたものです。素人の長期自宅保管品をご理解いただける方のみご購入下さい。多少の傷や汚れの見落としがありましたらご了承下さい。アルコール消毒をして発送致します。写真をよくご確認の上、ご検討ください。