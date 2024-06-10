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未開封CD】ダイインクライズ　NOTHINGNESS TO REVOLUTION
商品番号 D14736707467
商品名

未開封CD】ダイインクライズ　NOTHINGNESS TO REVOLUTION
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 4,173 円
在庫状況 あり

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商品詳細

========================✨ご覧いただき有難うございます。✨他にも出品しているのでご覧いただけると嬉しいです！#ミィが出品している全商品はこちら#ミィが出品しているCD一覧はこちら========================こちらは【未開封CD】です。新品はあまり販売されておらず希少です。「DIEINCRIES/NOTHINGNESSTOREVOLUTION」購入時定価:　税込3605円1stCDインディーズ限定再発盤＊VO「kyo」がDIEINCRIES構想の手始めに発表した作品＊豪華ジャケット＋24ｐカラー・ブックレット限定5000枚（オリジナル版は1991年8月10日発売）規格番号HML006CD【収録曲】1.LAZYCALM2.LAMENTATION3.NOISYCROWD4.SHADEOFRHYTHM5.DIEINCRIES6.NERVOUS(EXTENDEDVERSION)【状態】未開封CDです。ビニールは二重になっており、非常に綺麗です。外側のビニールは多少のスレ感があります。【長期自宅保管品】1990年代当時に購入したCDで長期自宅保管していたものです。素人の長期自宅保管品をご理解いただける方のみご購入下さい。多少の傷や汚れの見落としがありましたらご了承下さい。アルコール消毒をして発送致します。写真をよくご確認の上、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/financier244260.html
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