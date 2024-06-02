アルトサックス（吹奏楽など初心者の方向け）

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商品詳細
数回だけ演奏しました。楽器は綺麗だと思っていますが、ネックの部分などややサビがあります。全体的に綺麗だと思いますが、素人検品なため神経質な方はご遠慮ください。マウスピースは、付けません。衛生面の配慮のためです。自身で購入して下さい。もし、付属した方が良い場合は、追加料金なしで付属させていただきます。※こちらはケースが付いていますので、プチプチの梱包材で巻いてビニール袋で発送します。箱など希望がありましたら、別途箱代致します。種類···サックスレベル···初心者（ちょっと初めて見たい方や小中学生の吹奏楽にいかがですか？）
http://narcologia.ru/goods/secretarial87516.html
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