七福神赤富士　月庵　縁起物

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大幅値下げしました。横幅、58.5㎝縦幅、49.3㎝我が家の玄関に掛けていましたが、洋風な感じに模様替えすることになったので思い切って出品することにしました。絵画等のことは、全く知識がありませんので、ご質問などはお受けできません。ですので写真がすべてです。写真をよくご覧になってからご検討ください。専用箱はありません。尚、細かなことなどが気になる方や神経質な方はご遠慮ください。返品及び返金は致しかねますのでご注意ください。離島及び沖縄県への対応はしていません。