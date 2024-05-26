V ラキドロ トレカ3枚セット

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商品詳細
BTSテテVキムテヒョン LAYOVERトレカ初期からの擦れ傷などはご了承ください。梱包は配送された状態と同じようにさせて頂きます。(画像にあるダンボール＋OPP袋のみ)バラ売り❌即購入可⭕️
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