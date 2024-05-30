スーパーファミコン海外版　SUPER NINTENDO本体

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商品詳細
スーパーファミコン海外版 北米版SUPERNINTENDO本体 激レア！黒色はおそらく塗装されたと思います。付属品:SUPERNESCONTROLDECK本体Supernesコントローラー1個カプコン PADSOLDIERコントローラー1個電源アダプター1個元箱や他の付属品はございません。状態:通電のみ確認済。写真⑨接続コードがないため動作は未確認です。本体にキズ汚れがあります。ダメージなどもあります。写真⑥、⑦、⑧、必ず写真をご覧ください通電確認できましたが、動作確認していませんのでご了承下さい。購入から24時間内の発送を心がけてます。※写真で判断して頂いて購入して頂けたらと思います。クレームは受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy972953.html
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