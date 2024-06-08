○Wii　本体　箱つき

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動作確認済みです！初期化はしておりませんのでご購入後にご自身でお願いいたします。Wii本体と周辺機器のセットです。箱にダメージはありますが、中身はキレイです！黒いので本体に指紋のようなものが見えますが、反射して周りのものが写りこんでいるだけです。他にもソフト多数出品しておりますのでセットも可能です。お気軽にコメントして下さい。あくまでも自宅保管で中古品ですので、全てにご理解いただける方でご購入お願いいたします。#WiiU#ウィー#マリオパーティー#マリオカート#ポケモン#スイッチ#スポーツE