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○Wii　本体　箱つき
商品番号 V93748702521
商品名

○Wii　本体　箱つき
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 2,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです！初期化はしておりませんのでご購入後にご自身でお願いいたします。Wii本体と周辺機器のセットです。箱にダメージはありますが、中身はキレイです！黒いので本体に指紋のようなものが見えますが、反射して周りのものが写りこんでいるだけです。他にもソフト多数出品しておりますのでセットも可能です。お気軽にコメントして下さい。あくまでも自宅保管で中古品ですので、全てにご理解いただける方でご購入お願いいたします。#WiiU#ウィー#マリオパーティー#マリオカート#ポケモン#スイッチ#スポーツE
http://narcologia.ru/goods/reproduce447955.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual399646.html
http://narcologia.ru/goods/unusable137774.html
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