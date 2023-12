商品をご覧いただきありがとうございます(^_^)プロフィールを先にお読みくださいm(__)mPC8801SR以降対応です。手元にパソコン本体が無いため動作未確認ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。ディスクや説明書にカビや、スレ傷等無く美品だと思います。年代物ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。掲載画像をご覧の上、ご判断頂きご購入をお願い致します。らくらくメルカリ便にて配送予定です。あくまで素人保管ですので、美品を求められる方や神経質な方はご購入をお控えください。ご理解いただける方の購入をお願いします。#PC88#PC8801#NEC#victor#RPG#ビクター#レトロ#レア#ビクター#CROSSMEDIASOFT#5FD-2D



ディレクター物語 PC-8801 育成ゲームの元祖 PC88(一般)|売買された ...



PC-8801 ディレクター物語 業界ロールプレイングゲーム elsahariano.com



ディレクター物語 PC-8801 育成ゲームの元祖 PC88(一般)|売買された ...



PC-8801 ディレクター物語 業界ロールプレイングゲーム elsahariano.com



ディレクター物語 - ADVGAMER



本文



2023年最新】pc8801 本体の人気アイテム - メルカリ



ディレクター物語 PC-8801 育成ゲームの元祖 PC88(一般)|売買された ...



本文



買取実績有!!】PC-8801 アンジェラス 悪魔の福音 ディレクター物語 ...



動作品・箱説有り・フロッピー】ディレクター物語 NEC PC-8801のゲーム ...



本文



PC-8801 ディレクター物語 業界ロールプレイングゲーム - 家庭用ゲーム ...



Last Time I Saw you』『Read Only Memories』など5タイトルの試遊を ...



日本人が好むのは“戦争”ではなく“内政”。武将にキャラクター性を付与 ...