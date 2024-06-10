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商品詳細
松田聖子CDプレミアム·ダイヤモンド·バイブル【完全生産限定盤】premiumdiamondbible「プレミアム・ダイアモンド・バイブル」松田聖子30周年記念BIBLEシリーズ最新盤!豪華仕様によるヒット曲全89曲からなる5枚組BEST!（高音質Blu-spcCD）2009年9月30日発売 定価:￥10000（税抜）(1)Blu-specCD5枚組(2)オリジナルオルゴール「ガラスの林檎」(3)豪華歌詞ブックレット(4)豪華オリジナルジュエルケース型ボックス※箱や外袋にヘコミやキズが多数あります。発売当時に店頭で購入したものですので外箱のダンボールはありません。長期間自宅保管していたものですので、ご了承いただける方のみお買い上げくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit746786.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln42502.html
http://narcologia.ru/goods/procurement341533.html
松田聖子/プレミアム・ダイアモンド・バイブル/30周年記念 CD-BOX
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