アラマタ図像館全６巻揃

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商品詳細
小学館文庫1999年全巻初版帯付初めて観た当時の衝撃が忘れられないコンパクト図鑑集。①怪物 ②解剖 ③海底④庭園 ⑤エジプト ⑥花蝶❇︎各巻定価770円 総重量約1300g保管状態は良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。
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http://narcologia.ru/goods/assessor570503.html
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