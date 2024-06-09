Nintendo Switch LITE 美品　値下げ可

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〇NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレー◯値下げ可color:グレーゲーム機本体種類:NintendoSwitchlightポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ〇商品内容・SwitchLite本体・外箱、内箱・ACアダプター・セーフティーガイド※ソフト、microSDカードは付属していません。〇商品状態《動作》初期化済み。動作確認済み。液晶保護フィルター貼り済。(貼り付けたままお送りします。)スティックに薄い擦れが御座います。動作に支障はありませんが、写真にて確認お願いします。〇箱所々にスレ傷や角の削れがあります。〇購入日2021年、4月09日。箱に店舗印あります。〇使用頻度購入後、1ヶ月程度使用しました。●目立った傷や汚れはありませんが、素人目線での検品になります。あくまでも中古品であることをご理解いただいたうえでご購入をお願い致します。※ご注意事項すり替え防止の為、発送後の返品・キャンセルは受け付けられませんので、ご了承の上ご購入をお願い致します。〇その他気になる点などございましたらコメントにてお気軽にご相談ください。#任天堂#Nintendo#スイッチライト#Switchlite#ニンテンドースイッチ#switch#スイッチ