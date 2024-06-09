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グランドピアノ補助譜面台
商品番号 D91693011831
商品名

グランドピアノ補助譜面台
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

譜面台がお子様の目の高さにぴったり合うよう、4段階に調節できます。取り付け、取り外しも簡単、アクリル＋ABS樹脂製です。使用しておりましたので、多少の使用感はございますが、状態は良いです。
http://narcologia.ru/goods/symmetric902845.html
http://narcologia.ru/goods/response599542.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring709996.html
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