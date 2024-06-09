こちらはxoticのEPboosterです。新品購入後、エフェクトボードに組み込んで使用しておりましたので傷等も少なめです。本体裏側にエフェクトボードに取り付けてしていたマジックテープ有り。〜以下説明文〜EP-BOOSTERはプロにも愛用されるほど人気のクリーンブースターペダル。太くコシのあるサウンドを持ち、迫力あるブーストサウンドが得られます。コントロールはレベルのみですが、内部にあるディップスイッチ（スイッチ1：+3dBブースト/スイッチ2：Bright)のオンオフによって、ブーストさせたい帯域や併用する機材に合わせて設定することができます。小型ながら実用性が高く完成度の高い1台です。この機会にぜひごお求めください！



Xotic エキゾチック エフェクター ブースター EP Booster 【国内正規品】 黒,銀



EP Booster オーバードライブ/ブースター



XOTIC EP Booster エキゾチック 【 札幌ステラプレイス店 】



Xotic / EP BOOSTER ブースター エキゾティック



Xotic EP Booster｜ミュージックランドKEY



Xotic (エキゾチック)EP Booster【ブースター】（新品/送料無料 ...



通すだけで音が太くなる!? 超人気クリーンブースターXOTIC EP Booster ...



Xotic Xotique Mod EP Booster【再入荷】（新品/送料無料）【楽器検索 ...



EP-Booster / Xotic 新製品情報も満載 4370円引き www.acr-concept.com



EP Booster



XOTiC EP Booster <エキゾチック>｜平野楽器 ロッキン オンラインストア



EP Booster - Effects



EP-booster



Xotic EP Booster / 楽器屋BOW オンラインストア



Xotic. EPブースター トレンド www.gold-and-wood.com