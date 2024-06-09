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xotic EP-Booster
商品番号 S84302293953
商品名

xotic EP-Booster
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはxoticのEPboosterです。新品購入後、エフェクトボードに組み込んで使用しておりましたので傷等も少なめです。本体裏側にエフェクトボードに取り付けてしていたマジックテープ有り。〜以下説明文〜EP-BOOSTERはプロにも愛用されるほど人気のクリーンブースターペダル。太くコシのあるサウンドを持ち、迫力あるブーストサウンドが得られます。コントロールはレベルのみですが、内部にあるディップスイッチ（スイッチ1：+3dBブースト/スイッチ2：Bright)のオンオフによって、ブーストさせたい帯域や併用する機材に合わせて設定することができます。小型ながら実用性が高く完成度の高い1台です。この機会にぜひごお求めください！
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