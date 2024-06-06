ニンテンドー3DSLL

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商品詳細
中古品となる為、画像に載せているものが全てとなります。ご確認をお願いします。動作確認は記載のものは行っておりますが全ては確認しておりません、気になる点はコメントをお願いします。ソフト読み込み問題なく出来ます。ネット接続Wi-Fiでの確認してあります。コントローラーの誤作動ありませんでした。画面下部黄ばみが強いです。本体にキズ、汚れあります。値引き交渉お控えください。
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