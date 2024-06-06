トリプルH直筆サイン入り超特大写真…Triple H…アメリカのプロレスラー ...

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商品詳細
トリプルH直筆サイン入り超大型フォト…TripleH新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致しますトリプルHアメリカ合衆国のプロレスラー。WWE所属。本名：ポール・レヴェック。ニューハンプシャー州ナシュア生まれ。WWE所属、NXT責任者兼グローバル・タレント育成最高執行役員兼戦略部門最高執行役員。正式のリングネームはハンター・ハースト・ヘルムスリーだが、頭文字をとってトリプルHと略して表記、呼称される。生年月日：1969年7月27日(年齢53歳)出生地：アメリカ合衆国ニュー・ハンプシャー州ナシュア引退：2022年配偶者：ステファニー・マクマホン＝レヴェック(2003年から)子女：オーロラ・ローズ・レヴェック両親：ポール・レヴェック・シニア、パトリシア・レヴェック値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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