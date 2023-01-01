任天堂スイッチ＋ドック付き

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商品詳細
メモリーカードの保護パネルが欠損してます購入日は3年くらい前ですゲーム自体はそこまでやってませんでした右のスティックが操作してないのにも関わらずゲーム内で勝手に動いてしまう時があります気になる方は接点復活剤等をご使用くださいゲーム時にはプロコンでゲームをしておりました内容物スイッチ本体マイクロsdカード32GBドックアダプター希望があれば使用していたHDMIケーブルも付けます早めに売れて欲しいので値段下げてます値下げ不可です
http://narcologia.ru/goods/stepchild358652.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring434596.html
http://narcologia.ru/goods/perforce518165.html
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