秘蔵 芳賀故城 コイの釣り方 シカケ・ポイント・釣技のすべて 金園社 ...

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商品詳細
昭和５８年１１月初版です。画像１，２，３は、表紙、表紙カバー及び小口の汚れ、傷みの状態です。横積み状態で保管していたため、製本が少し横ずれ状態になっております。画像４，５は、まえがきと目次の１ページ目です。なお、画像４の右側はナマズの写真ですが、ナマズ釣りについて２１ページ割かれています。画像６～９は内容の抜粋です。画像１０は奥付ですが、発行月日は表紙カバーの内側に印刷されているので、重ねて撮影しました。
http://narcologia.ru/goods/ambassador49906.html
http://narcologia.ru/goods/stage608297.html
http://narcologia.ru/goods/ordering831079.html
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特売 秘蔵 芳賀故城 コイの釣り方 シカケ・ポイント・釣技のすべて ...
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少年海釣りブック シカケと釣り方これでオーケー-
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